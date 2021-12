Sassuolo - Bologna 0 - 3: commento al risultato partita (Di mercoledì 22 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Con un secco uno - due nel primo tempo firmato Orsolini e Hickey , e con il tris firmato nel recupero da Santander , il Bologna di Mihajlovic batte 3 - 0 il Sassuolo nel derby ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Con un secco uno - due nel primo tempo firmato Orsolini e Hickey , e con il tris firmato nel recupero da Santander , ildi Mihajlovic batte 3 - 0 ilnel derby ...

Advertising

JosepRP19_ : #SerieA: • Venezia 1-3 Lazio ? Pedro (3') ? Francesco Forte (30') ? Acerbi (48') ? Luis Alberto (90+5') • Sassuolo… - brosfullmovie : RT @soccerliveson: ? Italian Serie A ? ?? Torino vs Internazionale ?? Bologna vs Sassuolo ??Sassuolo vs Bologna Torino vs Internazionale… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Sassuolo-Bologna 0-2 - dearevanhfilms : RT @soccerliveson: ? Italian Serie A ? ?? Torino vs Internazionale ?? Bologna vs Sassuolo ??Sassuolo vs Bologna Torino vs Internazionale… - GiambancoLucio : sassuolo bologna -