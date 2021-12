Sara Simeoni torna al Circolo degli anelli ed è subito “cofana-show” | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il grande successo ottenuto con il racconto delle imprese italiane alle Olimpiadi di Tokyo, “Il Circolo degli anelli” è tornato ieri sera, martedì 21 dicembre, su Rai Due, nella sua versione. La trasmissione, condotta da Alessandra De Stefano, giornalista appassionata di ciclismo neo direttrice di Rai Sport, è stata una vera e propria festa celebrativa dello sport italiano, che nell’anno appena trascorso ha primeggiato in tutto il mondo. Accanto ad Alessandra De Stefano c’erano due campionissimi del passato come l’altista Sara Simeoni e il ginnasta Jury Chechi, già protagonisti di diverse gag nella prima edizione del programma. Con loro anche Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca. Eurospin, la spesa intelligente. Perché sembro Einstein, ma sono Sara ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il grande successo ottenuto con il racconto delle imprese italiane alle Olimpiadi di Tokyo, “Il” èto ieri sera, martedì 21 dicembre, su Rai Due, nella sua versione. La trasmissione, condotta da Alessandra De Stefano, giornalista appassionata di ciclismo neo direttrice di Rai Sport, è stata una vera e propria festa celebrativa dello sport italiano, che nell’anno appena trascorso ha primeggiato in tutto il mondo. Accanto ad Alessandra De Stefano c’erano due campionissimi del passato come l’altistae il ginnasta Jury Chechi, già protagonisti di diverse gag nella prima edizione del programma. Con loro anche Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca. Eurospin, la spesa intelligente. Perché sembro Einstein, ma sono...

Advertising

RaiDue : ?? #ilCircolodegliAnelli - sotto l'albero Squadra che vince non si cambia: @destefanoaless, Sara Simeoni, Jury Chec… - Raiofficialnews : Torna la squadra de #IlCircoloDegliAnelli per una grande celebrazione dello sport olimpico italiano: “Il circolo de… - _fentyphonix : voi che avete fatto floppare il circolo degli anelli con quella regina di sara simeoni siete dei maledetti, però c'… - Baccotvnews : Collocazione sbagliata, solo il 2% per #Ilcircolodeglianelli. Comunque grazie ad Alessandra De Stefano, Yuri Chechi… - breakingnewsit : TT: buongiorno sabina, guardia di finanza, procura di milano, Clelia, sara simeoni, Dalbert e James Bond! -