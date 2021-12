Sanremo, Amadeus ha scelto l’ospite fisso? L’indiscrezione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si tratterebbe di Marco Mengoni Lo scorso anno, a Sanremo, Amadeus ha confermato la figura dell’ospite fisso, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il calciatore per tutte le serate del Festival, conciliando gli impegni calcistici con il Milan, è stato presente a Sanremo così come l’artista. Per l’edizione 2022 si iniziano così a fare nomi per questo ruolo. Il nome che sta circolando in maniera insistente è quello di Marco Mengoni. Marco Mengoni scelto da Amadeus per il Festival? A lanciare L’indiscrezione “Il Messaggero”, certo che il cantante sarà presente per tutte le sere della 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Amadeus. Mengoni, proprio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si tratterebbe di Marco Mengoni Lo scorso anno, aha confermato la figura del, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il calciatore per tutte le serate del Festival, conciliando gli impegni calcistici con il Milan, è stato presente acosì come l’artista. Per l’edizione 2022 si iniziano così a fare nomi per questo ruolo. Il nome che sta circolando in maniera insistente è quello di Marco Mengoni. Marco Mengonidaper il Festival? A lanciare“Il Messaggero”, certo che il cantante sarà presente per tutte le sere della 72esima edizione del Festival di. L’artista sarebbe in cima alla lista delle preferenze di. Mengoni, proprio ...

