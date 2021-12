Sanremo 2022, zitti e buoni perché «non si può mancare» – Promo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Festival di Sanremo 2022 Scelti i cantanti in gara, è ufficialmente iniziata l’attesa per il 72° Festival di Sanremo, lunga poco più di un mese dalla serata inaugurale del 1° febbraio 2022. Una marcia d’avvicinamento che inizia dal primo Promo ufficiale della kermesse canora di Rai 1 con protagonista Amadeus. “Da più di settant’anni quello che nasce qui non si ferma qui dentro. E non sono solo le grandi canzoni, ma molto, molto di più. Ed è questo il motivo per cui non si può mancare. perché tutto parte da qui” afferma il direttore artistico e conduttore del Festival, mentre fa il suo ingresso al Teatro Ariston, finalmente con il pubblico presente in sala. Giù la leva e – immancabile – risuona zitti e buoni dei Maneskin, brano ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Festival diScelti i cantanti in gara, è ufficialmente iniziata l’attesa per il 72° Festival di, lunga poco più di un mese dalla serata inaugurale del 1° febbraio. Una marcia d’avvicinamento che inizia dal primoufficiale della kermesse canora di Rai 1 con protagonista Amadeus. “Da più di settant’anni quello che nasce qui non si ferma qui dentro. E non sono solo le grandi canzoni, ma molto, molto di più. Ed è questo il motivo per cui non si puòtutto parte da qui” afferma il direttore artistico e conduttore del Festival, mentre fa il suo ingresso al Teatro Ariston, finalmente con il pubblico presente in sala. Giù la leva e – immancabile – risuonadei Maneskin, brano ...

