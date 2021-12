San Siro, il comitato Sì Meazza contro la demolizione. Ex vicesindaco Corbani: “È un saccheggio edilizio, Comune chiarisca cosa vuole fare” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Noi facciamo ricorso al Tar, oltre a un esposto alla Corte dei Conti. Andiamo avanti con tutte le nostre iniziative. Ci auguriamo che il Comune di Milano riveda la sua posizione e ritiri la delibera”. Lo ha detto in conferenza stampa Luigi Corbani, ex vicesindaco di Milano e oggi parte del comitato ‘Sì Meazza’ che si oppone alla demolizione dello stadio San Siro e alla sostituzione dell’impianto con un nuovo stadio pronto entro il 2027. Il comitato chiede che “si apra un tavolo di trattativa cui noi siamo disponibili a dare dei suggerimenti e a fare delle proposte. Qualcuno dice anche a farsi carico della gestione del Meazza? Possibile, troviamo degli interlocutori adeguati. Siamo disponibili a risolvere il problema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Noi facciamo ricorso al Tar, oltre a un esposto alla Corte dei Conti. Andiamo avanti con tutte le nostre iniziative. Ci auguriamo che ildi Milano riveda la sua posizione e ritiri la delibera”. Lo ha detto in conferenza stampa Luigi, exdi Milano e oggi parte del‘Sì’ che si oppone alladello stadio Sane alla sostituzione dell’impianto con un nuovo stadio pronto entro il 2027. Ilchiede che “si apra un tavolo di trattativa cui noi siamo disponibili a dare dei suggerimenti e adelle proposte. Qualcuno dice anche a farsi carico della gestione del? Possibile, troviamo degli interlocutori adeguati. Siamo disponibili a risolvere il problema ...

