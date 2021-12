San Siro è già il passato: Napoli, terza sconfitta di fila in casa. Milan da record a Empoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dimenticate San Siro. Dopo la vittoria di Milano, il Napoli cade in casa con lo Spezia e perde terreno rispetto al Milan che al contrario vince e convince a Empoli. Continua ad essere indigesto il turno infrasettimanale per il Napoli che non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate di mercoledì. Contro lo Spezia, che non tira mai in porta, è decisivo un autogol di Juan Jesus sugli sviluppi di un piazzato di Bastoni. Beffa grande, in una serata che di beffe ne riserva a volontà. A partire dal 62? con il pasticcio tra Gyasi e Provedel che spalanca la porta a Lozano, il cui tiro però è troppo timido e trova il salvataggio disperato di Erlic, tra i migliori in campo. Il messicano prova a farsi perdonare dieci minuti dopo, ma il suo tiro dai sedici metri è troppo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dimenticate San. Dopo la vittoria dio, ilcade incon lo Spezia e perde terreno rispetto alche al contrario vince e convince a. Continua ad essere indigesto il turno infrasettimanale per ilche non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate di mercoledì. Contro lo Spezia, che non tira mai in porta, è decisivo un autogol di Juan Jesus sugli sviluppi di un piazzato di Bastoni. Beffa grande, in una serata che di beffe ne riserva a volontà. A partire dal 62? con il pasticcio tra Gyasi e Provedel che spalanca la porta a Lozano, il cui tiro però è troppo timido e trova il salvataggio disperato di Erlic, tra i migliori in campo. Il messicano prova a farsi perdonare dieci minuti dopo, ma il suo tiro dai sedici metri è troppo ...

Advertising

VittorioSgarbi : Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monum… - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - Inter : ??? | MATCH REPORT 1-0 a San Siro con i nerazzurri che chiudono il girone d'andata a quota 46 ?? - MarioGuglielmi : RT @StefanoOlivari: Come finirà il solito derby fra speculatori e cultori del museo? - Edorsi53 : RT @RobertoRenga: E il Napoli, che sembrava lanciatissimo dopo il successo di San Siro, perde in casa con lo Spezia, che ancora non ci cred… -