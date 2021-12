Salvini: «San Siro patrimonio dell’Unesco. Va valorizzato» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteo Salvini parla del nuovo stadio di Inter e Milan, concentrandosi soprattutto su San Siro Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan concentrandosi anche sul futuro di San Siro. Le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza. SAN Siro-UNESCO – «Per quanto riguarda l’attuale Meazza, da considerarsi come uno dei simboli indiscussi della nostra città e della storia del calcio, chiediamo un impegno perché possa essere riconosciuto quale bene dell’Unesco, così da mantenerlo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi. Milano è l’unica città italiana capoluogo di regione che nei prossimi vent’anni aumenterà in modo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteoparla del nuovo stadio di Inter e Milan, concentrandosi soprattutto su SanMatteo, leader della Lega, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan concentrandosi anche sul futuro di San. Le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza. SAN-UNESCO – «Per quanto riguarda l’attuale Meazza, da considerarsi come uno dei simboli indiscussi della nostra città e della storia del calcio, chiediamo un impegno perché possa essere riconosciuto quale bene, così da mantenerlo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi. Milano è l’unica città italiana capoluogo di regione che nei prossimi vent’anni aumenterà in modo ...

