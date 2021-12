Salerno chiama New York risponde

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Monica De Santis e Olga Chieffi Chi non ha un congiunto, un amico che abbia cercato fortuna in America, sbarcò ad Ellis Island la famigerata stazione di ispezione per l’immigrazione per i milioni di migranti che arrivano negli Stati Uniti in fuga da guerre e fame, tutti tenuti ad esibire i documenti di viaggio che li avevano portati a New. I passeggeri più poveri delle navi, quelli in terza classe, venivano inviati sull’isolotto per le visite mediche e le ispezioni burocratiche. Alle prime visite mediche dei dottori del servizio immigrazione chi doveva subire ulteriori accertamenti veniva marchiato con un segno sulla schiena pg per le donne incinte, k per l’ernia, x per problemi mentali e così via, quindi lo sbarco in traghetto a Manhattan, pronti a realizzare l’American dream. Ora l’isolotto è la sede dell’Ellis Island Immigration Museum, e racconta la storia ...