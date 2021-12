Salernitana, ultimo spiraglio: un nuovo imprenditore interessato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sarebbe ancora una speranza per la Salernitana che potrebbe essere acquistata da un nuovo acquirente: si tratta dell’imprenditore Domenico Cerruti Non è detta l’ultima parola sulla Salernitana e la possibile esclusione dalla Serie A in caso di mancata cessione entro il 31 dicembre. Come riportato da La Città, infatti, sulle tracce del club granata ci sarebbe un nuovo imprenditore interessato all’acquisto. Si tratta di Domenico Cerruti, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. L’imprenditore conosce molto Gravina ed era presente ieri al Consiglio Federale. Se l’offerta venisse accolta dalla Salernitana, potrebbe essere concessa una nuova proroga di 45 giorni per permettere a Cerruti, coadiuvato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sarebbe ancora una speranza per lache potrebbe essere acquistata da unacquirente: si tratta dell’Domenico Cerruti Non è detta l’ultima parola sullae la possibile esclusione dalla Serie A in caso di mancata cessione entro il 31 dicembre. Come riportato da La Città, infatti, sulle tracce del club granata ci sarebbe unall’acquisto. Si tratta di Domenico Cerruti, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. L’conosce molto Gravina ed era presente ieri al Consiglio Federale. Se l’offerta venisse accolta dalla, potrebbe essere concessa una nuova proroga di 45 giorni per permettere a Cerruti, coadiuvato ...

Advertising

sportface2016 : +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - CalcioNews24 : Nuovo acquirente per la #Salernitana - MarkMirone : RT @sportface2016: +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - UmbertoF97 : Salernitana, Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari. Avversari modesti, sicuramente non eccezionali (sicuramente i prim… -