Salernitana: per l'acquisto si fa avanti l'imprenditore locale Cerruti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tante ipotesi, poche certezze per la Salernitana. A 10 giorni dalla scadenza per evitare l'esclusione del club campano dalla Serie A 2021/2022, non ci sono ancora sicurezze sulle sorti dei granata. Nel giorno del Consiglio federale però, a Roma, non è passata inosservata la presenza di Domenico Cerruti, 53 anni, salernitano di Albanella, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. Una delle sedi commerciali ed operative è anche nella capitale, nelle vicinanze degli uffici della Federcalcio. Conoscendo Gravina, Cerruti è rimasto per diverse ore nella sede della FIGC per poi trasferirsi in serata in uno studio notarile di Roma per una lunga riunione. Nelle prossime ore Cerruti dovrebbe formalizzare una proposta congrua e vincolante per l'acquisizione delle partecipazioni societarie ...

CB_Ignoranza : I vincitori in questa stagione della Salernitana finora sono i tifosi, sempre lì a cantare e sostenere la squadra.… - Udinese_1896 : Come da regolamento l’arbitro Camplone ha atteso 45’ minuti. La #Salernitana non è presente alla Dacia Arena. ••• T… - sportface2016 : Mario #Beretta: “Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la #Salernitana, il campionato proseguirebbe con… - matmosciatti11 : Rimangono 9 giorni per evitare il disastro ? #Salernitana #SerieA - dannap1997 : @capuanogio Dopo 1 mese di Venezia, salernitana, Cagliari e una Roma disastrata hanno incontrato una squadra decent… -