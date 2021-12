Sale l’incidenza. I comuni bergamaschi senza nuovi contagi calano a 53 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid, il monitoraggio settimanale dell’Ats di Bergamo: il tasso di incidenza, nella settimana 15-21 dicembre 2021, è pari a 188 nuovi casi per 100.000 abitanti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Covid, il monitoraggio settimanale dell’Ats di Bergamo: il tasso di incidenza, nella settimana 15-21 dicembre 2021, è pari a 188casi per 100.000 abitanti.

Advertising

Marc852835993 : RT @OfficinaTorino: @manginobrioches Esattamente cos'è un #vaccino che non abbatte nemmeno l'incidenza? Uno zuccherino? Una pacca sulle spa… - FilippiGeo : RT @OfficinaTorino: @manginobrioches Esattamente cos'è un #vaccino che non abbatte nemmeno l'incidenza? Uno zuccherino? Una pacca sulle spa… - RosellaLara19 : RT @OfficinaTorino: @manginobrioches Esattamente cos'è un #vaccino che non abbatte nemmeno l'incidenza? Uno zuccherino? Una pacca sulle spa… - VELOSPORT1960 : Sale l'incidenza di 98 punti, arrivando a 609 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni - StefanoCovello : Sempre i giornalisti di El Paìs osservano che l'incidenza del covid sale di quasi 100 punti da venerdì e supera i 6… -