Sabaudia | riaperto al traffico il ponte degli Arciglioni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Il, chiuso a seguito del crollo avvenuto durante gli eventi calamitosi dell’ottobre 2018, ieri è statoalveicolare e pedonale. Subito dopo il cedimento, l’amministrazione si era attivata per la richiesta dello stato di calamità, non solo per il, ma anche per altre situazioni di danni sull’intero territorio comunale. La Protezione Civile Regionale solo nell’annualità 2020 del “PianoInvestimenti” ha incluso, tra gli altri, l’intervento di riparazione delper un importo di stima pari ad 167mila euro. È stato possibile avviare l’iter, quindi, solo nel settembre del 2020 e, con i tempi necessari per redigere il progetto ...