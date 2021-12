Rosso di sera | bell' anno si spera

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per il look della notte di Capodogni dettaglio conta, anche quello più nascosto. L’intimoè d’obbligo: per un po’ di fortuna e uno stile elegante anche sotto sotto. Pizzi e merletti per i modelli più classici, trasparenze e tessuti preziosi per chi desidera essere più sexy. La scelta è ardua, e scadere nei cliché è molto semplice. Lasciatevi guidare dalla voglia di festa e dalle nuove proposte dei brand. IntimoCapod2021 guarda le foto Leggi anche ...