Romina Carrisi, rivelazione sulla sorella Ylenia: “Non ne parlo mai” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romina Carrisi-Power ha mostrato in tv una foto con la sorella Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993. Oggi Ylenia avrebbe cinquantuno anni, e il ricordo di quella sorella maggiore, vissuta così poco, ha commosso Romina Jr. Le feste natalizie in casa Carrisi sono sempre state un po’ amare. Il ricordo di Ylenia, scomparsa nell’ultimo giorno dell’anno, in America, non permette alla famiglia di affrontare con serenità momenti del genere. Per Romina Jr. Carrisi, che aveva appena sei anni quando sua sorella maggiore è scomparsa, il dolore ha a che fare con un evento poco compresibile e straziante. La foto abbracciata a Ylenia Romina e la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)-Power ha mostrato in tv una foto con la, scomparsa il 31 dicembre 1993. Oggiavrebbe cinquantuno anni, e il ricordo di quellamaggiore, vissuta così poco, ha commossoJr. Le feste natalizie in casasono sempre state un po’ amare. Il ricordo di, scomparsa nell’ultimo giorno dell’anno, in America, non permette alla famiglia di affrontare con serenità momenti del genere. PerJr., che aveva appena sei anni quando suamaggiore è scomparsa, il dolore ha a che fare con un evento poco compresibile e straziante. La foto abbracciata ae la ...

