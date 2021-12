Romina Carrisi racconta di Ylenia e condivide una foto importante

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha deciso dire unaper lei, lo scatto con sua sorella. E’ tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ed è in quello studio che ha deciso dire per la prima volta della sua adorata. Serena Bortone ha una sorpresa per lei, in collegamento c’è la sua maestra della scuola elementare, anche lei conoscevae lo spiega lacheha voluto mostrare.piangeva disperata stretta al collo di sua sorella, era il suo primo giorno alle elementari, il primo giorno di scuola. Unacosì tenera ma anche straziante perché poco dopo lei è scomparsa. Aveva 22 anni ...

Romina Carrisi ha deciso di condividere una foto importante per lei, lo scatto con sua sorella Ylenia. E' tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ed è in quello studio che ha deciso di racco ...Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia a Oggi è un altro giorno e si commuove: "Lei mi accompagnava a scuola, non ne parlo mai ma..."