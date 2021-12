Roma | Tiago Pinto | «Ci stiamo riprendendo Mercato? Vi dico che…»

Advertising

marcoconterio : ?????? Si avvicina il tedesco Florian Grillitsch dell'#Hoffenheim alla #Roma, contatti costanti con Tiago Pinto. Resta… - VoceGiallorossa : ???Tiago Pinto: 'Il 90% dei nomi che sono accostati alla @OfficialASRoma sono delle bugie' Leggi qui le dichiarazion… - roma_magazine : ROMA - Tiago Pinto: 'Lavoriamo per diventare più forti' - _spurslove : RT @marcoconterio: ?????? Si avvicina il tedesco Florian Grillitsch dell'#Hoffenheim alla #Roma, contatti costanti con Tiago Pinto. Restano al… - CalcioNews24 : #RomaSampdoria, le parole di Tiago Pinto nel pre gara ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

Corriere dello Sport.it

...allora che il danese Rasmus Kristensen potrebbe essere uno dei nomi papabili per allargare la rosa della, che è la priorità identificata dallo Special One per il calciomercato di gennaio....Mercato: Grillitsch primo obiettivo per la mediana. Il centrocampista dell'Hoffenheim è il favorito diPinto Lavuole continuare la striscia di buoni risultati dell'ultimo periodo, e per farlo può approfittare del mercato invernale. Il general managerPinto vuole consegnare i rinforzi ...Le parole del general manager giallorosso: "Dal disastro di Bodo tutti hanno avuto un'opportunità e hanno ripreso a giocar bene, come Kumbulla" ...Il general manager giallorosso: “Dobbiamo lavorare per diventare più forti” Tiago Pinto ha parlato di mercato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Sampdoria. Ecco le parole del general manager gialloros ...