Roma, ristorazione e vendita al dettaglio sotto i riflettori: raffica di multe (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio di competenza, con l’impiego anche dei Reparti Speciali dell’Arma. Al termine del servizio sono state arrestate in totale 2 persone, altre 4 invece sono state denunciate a piede libero e sono state elevate anche numerose sanzioni ad esercizi pubblici. A Monterotondo, i militari della sezione Operativa hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini dispaccio di cocaina un 40enne, del posto. I militari lo hanno sorpreso nei pressi di un centro commerciale e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e della somma contante di 165 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. In via ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021)– I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio di competenza, con l’impiego anche dei Reparti Speciali dell’Arma. Al termine del servizio sono state arrestate in totale 2 persone, altre 4 invece sono state denunciate a piede libero e sono state elevate anche numerose sanzioni ad esercizi pubblici. A Monterotondo, i militari della sezione Operativa hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini dispaccio di cocaina un 40enne, del posto. I militari lo hanno sorpreso nei pressi di un centro commerciale e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e della somma contante di 165 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è statoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. In via ...

ilfaroonline : Roma, ristorazione e vendita al dettaglio sotto i riflettori: raffica di multe - RomaLavora : LavoroRoma, Personale per la stagione invernale Turismo - Animazione Bar - Ristorazione con vitto e alloggio (Full-… - info_lavoro : #Roma #Ristorazione/Hotellerie #Hotel/Turismo BARISTA HOTEL 4 STELLE - Jolarossa58 : RT @Jacopino82: Cerco urgentemente lavoro a Roma nell'ambito della ristorazione, anche come lavapiatti, la determinazione non mi manca, l'i… - nuova_roma : RT @LavoroLazio_com: Ristorazione, Bianchini: 'A dicembre 40% di incassi in meno rispetto al 2019' 'I primissimi dati di dicembre, elaborat… -