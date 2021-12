Roma, Patanè: "Premieremo 31 autisti Atac per azioni virtuose anche eroiche" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma 22 dic. (Adnkronos) - ‘'Il 24 Premieremo in Campidoglio 31 autisti Atac che si sono distinti per azioni virtuose, a volte eroiche che inorgogliscono l'azienda e Roma capitale''. Lo ha detto l'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè durante la presentazione di 70 bus ibridi del deposito a Portonaccio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)22 dic. (Adnkronos) - ‘'Il 24in Campidoglio 31che si sono distinti per, a volteche inorgogliscono l'azienda ecapitale''. Lo ha detto l'assessore ai Trasporti Eugeniodurante la presentazione di 70 bus ibridi del deposito a Portonaccio.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Patanè Roma, entrano in servizio altri 70 autobus ibridi Atac Entrano in servizio le ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da Atac. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono ...

Roma, trasporti Atac: 70 nuovi bus ibridi operativi da domani L'arrivo dei nuovi bus, in servizio già da domani, è stato possibile grazie al lavoro della Giunta capitolina che il 18 novembre scorso ha approvato lo schema di accordo tra Roma Capitale, Regione ...

