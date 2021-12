Roma | il nuovo centrocampista arriva dalla Bundesliga

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra ipotesi concrete e suggestioni il mercato giallorosso inizia ad accendersi. Diverse le richieste di Mourinho per rinforzare la squadra, ma la priorità sembra essere un. Diversi i nomi in ballo, tra cui anche quello di Remo Freuler, ma lasembra aver messo gli occhi anche inGrillitsch HoffenheimI giallorossi infatti, come riportato da La Repubblica, sarebbero interessati a Florian Grillitsch, mediano classe ’95. Attualmente all’Hoffenheim con contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere lui ilacquisto alla corte di José Mourinho. Ilaria Pacilio