Roma | Gualtieri | “Entro il 2022 via 600 bus più vecchi e inquinanti”

Roma – "Oggi sblocchiamo 70 nuovi bus ibridi, moderni efficienti e meno inquinanti, completando un'operazione che era stata avviata dalla precedente amministrazione. Abbiamo anche sbloccato il contratto di usufrutto per altri 29 bus a metano e a gennaio ne arriveranno altri 22 a metano. Complessivamente sblocchiamo 121 nuovi autobus e l'obiettivo è di arrivare Entro il 2022 a sostituire 600 bus, eliminando così i bus più vecchi e più inquinanti''. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando 70 nuovi bus ibridi al deposito Atac di Portonaccio. "Il rinnovamento della flotta è centrale per inquinare di meno, risparmiare e investire di più nel servizio ai cittadini. Ci apprestiamo a dare un colpo significativo al rinnovamento della ...

