Roma, gioia per Felix: il Ghana la convoca per la Coppa d'Africa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bella notizia per il giovane attaccante della Roma Felix. Il Ghana lo ha infatti inserito nella lista dei pre-convocati per la Coppa d'Africa Bellissima notizia per Felix Afena-Gyan, giovane attaccante della Roma che si sta mettendo in luce in questa stagione. Come riportato dal Corriere della Sera, il 18enne è stata inserito tra i pre-convocati del Ghana per prendere alla Coppa d'Africa che si dovrebbe disputare tra il 9 gennaio e il 16 febbraio. Per Felix si tratta della seconda convocazione, dopo aver rifiutato la prima, subito dopo la doppietta contro il Genoa, per restare alla corte di Mourinho a Trigoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

