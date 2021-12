Roma Genoa Primavera rinviata: troppi positivi nel gruppo-squadra giallorosso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma Genoa Primavera è stata rinviata a data da destinarsi per via delle numerose positività al Covid tra i giallorossi Roma-Genoa Primavera, gara valida per la 14a giornata di campionato, è stata rinviata a data da destinarsi per via delle numerose positività al Covid tra i giallorossi. La partita avrebbe dovuto disputarsi oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.30. Ecco il comunicato ufficiale del club. Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è stataa data da destinarsi per via delle numerosetà al Covid tra i giallorossi, gara valida per la 14a giornata di campionato, è stataa data da destinarsi per via delle numerosetà al Covid tra i giallorossi. La partita avrebbe dovuto disputarsi oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.30. Ecco il comunicato ufficiale del club. Come da indicazioni delle ASL,di #1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stataa data da destinarsi, a causa di alcunetà al COVID-19 riscontrate nel...

Advertising

OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - OfficialASRoma : ??? La voglia di Roma non si ferma! ???? ??? Ecco il Pack con 3 partite incluse a partire da 20€! ?? ???? Roma-Cagliari ??… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - SerieBNewsCom : ??Il #COVID19 ferma un'altra partita: rinviata #RomaGenoa Primavera?? - CalcioNews24 : #Roma #Genoa Primavera rinviata: troppi positivi nel gruppo-squadra giallorosso -