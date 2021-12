Roma, dai piromani agli untori. Fermato 41enne positivo al covid (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I controlli effettuati dai Carabinieri nel centro di Roma hanno permesso di fermare due uomini di età compresa tra i 40 e i 50 anni, responsabili di delitti contro la salute pubblica e danneggiamento a seguito di incendio. In particolare, nel primo caso, si trattava di una persona positiva al covid-19. Leggi anche: Furti e rapine nel centro di Roma: tra i denunciati anche 3 minorenni positivo al covid va a spasso per il parco In via Pineta Sacchetti, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 41enne Romano per delitti contro la salute pubblica. L’uomo già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma, è stato notato dai militari mentre passeggiava all’interno del parco, nonostante fosse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I controlli effettuati dai Carabinieri nel centro dihanno permesso di fermare due uomini di età compresa tra i 40 e i 50 anni, responsabili di delitti contro la salute pubblica e danneggiamento a seguito di incendio. In particolare, nel primo caso, si trattava di una persona positiva al-19. Leggi anche: Furti e rapine nel centro di: tra i denunciati anche 3 minorennialva a spasso per il parco In via Pineta Sacchetti, i Carabinieri della StazioneTrionfale hanno identificato e denunciato in stato di libertà unno per delitti contro la salute pubblica. L’uomo già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma, è stato notato dai militari mentre passeggiava all’interno del parco, nonostante fosse ...

