Roma, corrente a "scrocco" della vicina per un anno: denunciati due malfattori (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma. Un anno, o quasi, "scroccando" di continuo la corrente elettrica alla vicina ignara e inconsapevole. Fin quando le anomalie sulla bolletta non sono diventate eccessive. I Carabinieri del Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 47enne e un 56enne straniero, per furto aggravato in concorso di energia elettrica. Leggi anche: Roma, No Vax rubano la foto di un bimbo appena vaccinato e minacciano il padre medico: 'Vi veniamo a prendere' Il furto di corrente alla vicina di Roma La vittima di questo raggiro è una donna Romana di 57 anni che ha iniziato a nutrire forti sospetti e incongruenze tra le cifre del contatore e quelle del suo contratto elettrico. Quindi ha deciso denunciato il fatto.

