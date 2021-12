Roma | Abraham | «Sto bene e contro il Milan ci sarò»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attaccante Tammyall’uscita dopo la partita frae Sampdoria ha parlato con i tifosi e avrebbe rassicurato sulla sua presenzailAll’uscita dallo stadio dopo la partita frae Sampdoria, Tammyha risposto ad alcuni tifosi che gli hanno chiesto informazioni sulle sue condizioni. L’attaccante inglese li ha rassicurati, ecco le sue parole come riportate da calciomercato.com: CONDIZIONI – «La caviglia staanche se fa un po’ male.ilci. Buon Natale e forza.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Roma, la prima diagnosi per #Abraham! Mourinho: 'Non riusciva a camminare' ? - infoitsport : La Roma s'inceppa ancora e perde di nuovo Abraham - junews24com : Infortunio Abraham, verso Roma Juve: «Sto bene, dopo la sosta ci sarò» - - Milannews24_com : #Abraham aggiorna sulle sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Abraham

Corriere dello Sport

... 35' st Gabbiadini (S)(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (21' st El Shaarawy), Cristante, Mkhitaryan, Vina (21' st Shomurodov); Zaniolo,(2' st ...Parità all'Olimpico trae Sampdoria, 1 - 1 il risultato finale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I ... condi testa ma altissimo sulla traversa, il risultato si sblocca ...Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Abraham: l’attaccante all’uscita dopo Roma Sampdoria ha parlato con i tifosi e avrebbe rassicurato sulla sua presenza dopo la sosta All’uscita dall’O ...La Roma è in apprensione per le condizioni di Tammy Abraham dopo l’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa e che – inevitabilm ...