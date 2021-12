Risultati e classifica Serie A: l’Inter vola, il Milan insegue, il Napoli crolla (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Ultimo turno del girone d’andata e del 2021 che parte monco a causa del rinvio di Udinese-Salernitana. Dunque i primi match del martedì sera vedranno Juventus e Atalanta incrociare i tacchetti con i colori rossoblù più in crisi che mai. Mercoledì invece piatto ricchissimo: si parte nel pomeriggio con il derby emiliano e l’ostica trasferta della Lazio al Penzo, mentre in fascia preserale la capolista Inter ospita il Torino in contemporanea alle sfide di Roma e Fiorentina, a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata diA che si svolgerà tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Ultimo turno del girone d’andata e del 2021 che parte monco a causa del rinvio di Udinese-Salernitana. Dunque i primi match del martedì sera vedranno Juventus e Atalanta incrociare i tacchetti con i colori rossoblù più in crisi che mai. Mercoledì invece piatto ricchissimo: si parte nel pomeriggio con il derby emiliano e l’ostica trasferta della Lazio al Penzo, mentre in fascia preserale la capolista Inter ospita il Torino in contemporanea alle sfide di Roma e Fiorentina, a ...

