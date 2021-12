Risparmio: Assogestioni, a novembre 7,7 mld di raccolta, patrimonio record (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - A novembre l'industria del Risparmio gestito ha raccolto 7,7 miliardi di euro. Nelle gestioni collettive sono entrati 4,5 miliardi, mentre ammontano a 3,2 miliardi le sottoscrizioni registrate dalle gestioni di portafoglio. Il saldo complessivo della raccolta netta da inizio anno è salito a 84 miliardi. Il patrimonio gestito ha messo a segno un nuovo massimo storico a 2.574 miliardi "grazie all'effetto combinato della raccolta e dell'attività di gestione". La quota prevalente degli asset, 1.326 miliardi (pari al 51,5% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Lo rende noto Assogestioni. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.248 miliardi. I fondi aperti hanno attirato flussi per 3,5 miliardi mentre le sottoscrizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Al'industria delgestito ha raccolto 7,7 miliardi di euro. Nelle gestioni collettive sono entrati 4,5 miliardi, mentre ammontano a 3,2 miliardi le sottoscrizioni registrate dalle gestioni di portafoglio. Il saldo complessivo dellanetta da inizio anno è salito a 84 miliardi. Ilgestito ha messo a segno un nuovo massimo storico a 2.574 miliardi "grazie all'effetto combinato dellae dell'attività di gestione". La quota prevalente degli asset, 1.326 miliardi (pari al 51,5% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Lo rende noto. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.248 miliardi. I fondi aperti hanno attirato flussi per 3,5 miliardi mentre le sottoscrizioni ...

Advertising

TV7Benevento : Risparmio: Assogestioni, a novembre 7,7 mld di raccolta, patrimonio record... - ADVISOR_ONLINE : Un novembre in decisa crescita per l’industria del risparmio gestito italiano. Secondo quanto emerge dall’ufficio s… - bizcommunityit : Risparmio gestito, decimo mese consecutivo di raccolta posit #sgr - bizcommunityit : Risparmio gestito, Assogestioni: raccolta ottobre raggiunge 6,4 miliardi #sgr - bizcommunityit : Assogestioni, nove mesi da record per il risparmio gestito #sgr -