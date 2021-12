Rinnovo Mancini: accordo con la Roma. Cifre e dettagli del nuovo contratto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rinnovo Mancini: accordo ormai raggiunto tra il difensore e la Roma. Ecco Cifre e dettagli del nuovo contratto Gianluca Mancini ha ormai raggiunto un accordo con la Roma per il Rinnovo contrattuale, su esplicita richiesta del tecnico José Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore firmerà fino al 2026 per 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ormai raggiunto tra il difensore e la. EccodelGianlucaha ormai raggiunto uncon laper ilcontrattuale, su esplicita richiesta del tecnico José Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore firmerà fino al 2026 per 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

