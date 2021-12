Rinnovo Kessie, c’è la mossa a sorpresa del Milan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tiene banco il Rinnovo di Kessie in casa Milan. Il centrocampista rossonero valuterà il da farsi solamente nel corso dei prossimi mesi, ma attenzione ai possibili colpi di scena Il Milan sarebbe pronto a tutelarsi qualora Kessie decida di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Situazione da punto interrogativo e attenzione alla mossa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tiene banco ildiin casa. Il centrocampista rossonero valuterà il da farsi solamente nel corso dei prossimi mesi, ma attenzione ai possibili colpi di scena Ilsarebbe pronto a tutelarsi qualoradecida di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Situazione da punto interrogativo e attenzione allaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

