Riconoscete questi clown? Dietro il trucco due cantanti famosissimi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una foto del passato mostrano due personaggi molto noti della musica italiana. Un ricordo che viene fuori dopo tanto tempo. Riconoscete questi clown? Al Bano e Romina da clown (Instagram @romina carrisi)Per molti fan, conoscere il passato dei proprio personaggi preferiti è sempre piacevole. È come se fosse un modo per renderli partecipi di momenti che loro, per forza di cose, non hanno potuto condividere. Questo permette non solo di fidelizzare ancor di più la fan base ma anche di avere una maggiore connessione. Ci sono tanti casi che permettono di sapere qualcosa di più del passato di una persona famosa. Spesso, sono proprio loro in prima persona a mostrare foto di altri tempi. Questo non può che far piacere e, in certi casi, strappare un sorriso a chiunque la veda. Ed è proprio questo il nostro ...

