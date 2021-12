Ri-Gener-Azioni | Valdrada Teatro al Centro Culturale Affabulazione di Ostia dal 23 al 31 dicembre

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dal 23 al 312021, aldi(Roma) arriva “Ri-Ri-partenza, ri-condivisione, ri-appropriazione, ri-costruzione”: festival multidisciplinare e gratuito di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi per un Natale di riappropriazione al femminile, ma anche di condivisione e arricchimento, in compagnia di Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre (e altri). Una staffetta di 13 appuntamenti che spaziano trai, modalità di svolgimento e target, per immergersi, scoprire ed esplorare tematiche care da anni alla compagnia: l’educazione sentimentale, affettiva e sessuale, la riscoperta (e ...

