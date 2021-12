Repubblica | la Juve ha patito persino contro una formazione allo sbando come il Cagliari 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su, Emanuele Gamba commenta la vittoria dellantus sul Cagliari. La squadra di Allegri, scrive, “s’è riportata a tiro della zona Champions a colpi di 2-0squadre o malmesse, tipo Bologna e Lazio, o disastrate, tipo le ultime tre della classifica, che già a dicembre stanno appese alla A con un filo sottile”. Le ultime cinque partite vinte hanno ricalcato tutte lo stesso copione: “un gol in avvio, lunghe e penose sofferenze e il sollievo finale del raddoppio. Evidentemente da questa squadra non si può pretendere altro, se non piccoli momenti di vantaggio in partite punteggiate dal patimentoè capitatoil Cagliari, che ha tutto per essere unatra infortuni, squalifiche, ...