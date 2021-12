Renzi, la Procura chiede l’archiviazione dell’indagine per false fatturazioni dopo le conferenze ad Abu Dhabi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per Matteo Renzi nell’inchiesta sulle presunte false fatturazioni per le sue conferenze negli Emirati Arabi. Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del leader di Italia Viva, in cui si ricorda che l’ex premier è “indagato per falsa fatturazione insieme a Carlo Torino“, titolare di una società con sede a Portici, in provincia di Napoli. Nello specifico, a Renzi veniva contesta l’emissione di alcune fatture che sarebbero state legate a operazioni inesistenti legate al compenso ottenuto per conferenze tenute ad Abu Dhabi. “L’inchiesta – viene precisato nel comunicato – era partita da una segnalazione di Banca d’Italia e l’ex premier era stato iscritto nel registro degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi Firenze ha chiestoper Matteonell’inchiesta sulle presunteper le suenegli Emirati Arabi. Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del leader di Italia Viva, in cui si ricorda che l’ex premier è “indagato per falsa fatturazione insieme a Carlo Torino“, titolare di una società con sede a Portici, in provincia di Napoli. Nello specifico, aveniva contesta l’emissione di alcune fatture che sarebbero state legate a operazioni inesistenti legate al compenso ottenuto pertenute ad Abu. “L’inchiesta – viene precisato nel comunicato – era partita da una segnalazione di Banca d’Italia e l’ex premier era stato iscritto nel registro degli ...

