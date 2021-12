Renato Brunetta fa visita all' Aran | Settore pubblico esempio di buone relazioni sindacali e dialogo sociale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Grazie a voi tutti, grazie al presidente Antonio Naddeo che vi rappresenta". Il ministro per la Pubblica amministrazioneha fattoall', l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni. "In questa mia seconda esperienza da ministro per la Pubblica amministrazione, ho scelto una chiave, quella del, siglando con i sindacati, il 10 marzo, il Patto per l'innovazione del lavoroe la coesione. Quel Patto è stato tutto onorato, da ultimo con la firma, ieri, dopo una trattativa che si è svolta in tempi brevissimi, della preintesa sul rinnovo del contratto del comparto funzioni centrali, apripista per tutti gli altri. Ilha ...