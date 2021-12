Regno Unito, lo sceicco di Dubai deve dare 650 milioni all’ex moglie. È record (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel Regno Unito è stato siglato un divorzio da record: un giudice di Londra ha stabilito che lo sceicco degli Emirati Arabi Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72 anni, dovrà versare 554 milioni di sterline all’ex moglie, la principessa Haya, 48 anni. La somma servirebbe per il mantenimento della donna e dei due loro figli, di 14 e 9 anni. La cifra è pari a 650 milioni di euro, tanti anche per uno sceicco (che è stato anche primo primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nel 2006). Si tratta del divorzio più costoso nella storia del Regno Unito. Il record precedente era stato stabilito dall’accordo di un oligarca russo, Farkhad Akhmedov, che nel 2016 aveva dovuto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelè stato siglato un divorzio da: un giudice di Londra ha stabilito che lodegli Emirati Arabi Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 72 anni, dovrà versare 554di sterline, la principessa Haya, 48 anni. La somma servirebbe per il mantenimento della donna e dei due loro figli, di 14 e 9 anni. La cifra è pari a 650di euro, tanti anche per uno(che è stato anche primo primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti nel 2006). Si tratta del divorzio più costoso nella storia del. Ilprecedente era stato stabilito dall’accordo di un oligarca russo, Farkhad Akhmedov, che nel 2016 aveva dovuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Aiuti all'editoria. "Il governo investe su stampa e web" La Germania e il Regno Unito, invece, concentrano le proprie risorse in interventi indiretti . "Ma " sottolinea il capo del Dipartimento dell'Editoria, Ferruccio Sepe " tutti i Paesi hanno un'Iva ...

Buongiorno dalla Borsa 22 dicembre 2021 Nel Regno Unito, pubblicato il PIL, pari a 1,1%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Scorte di Petrolio e della Fiducia consumatori.

Covid, 90mila contagi nel Regno Unito e 254mila negli Usa. Biden: "Vaccinarsi è un dovere" Sky Tg24 Regno Unito, PIL 3° trimestre rivisto al ribasso all'1,1% (Teleborsa) - Rivista al ribasso la crescita del PIL del Regno Unito nel 3° trimestre, che segnala una crescita più lenta dell'economia britannica durante l'estate.Il dato rivisto ...

Olimpiadi drag, arriva RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World A poche ore dalla prima storica finale di Drag Race Italia, ecco arrivare le Olimpiadi dell’Universo Drag Race. Ha infatti preso vita RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World, con il Regno Unito primo ...

