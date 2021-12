Regalo di Natale, la nuova tendenza punta su tablet e telefonini rigorosamente ricondizionati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non chiamatelo Regalo riciclato, la nuova tendenza, più etica e amica dell’ambiente, è quella di scegliere a un dono a Natale ricondizionato, o rigenerato. Termini che fino a poco tempo fa non avremmo mai associato a uno smartphone o a un tablet ma che oggi si stanno facendo strada, complice una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla durata della vita dei prodotti tecnologici. Di cosa si tratta? Sono prodotti a marchio originale che possono essere stati restituiti da chi li ha acquistati o magari erano da esposizione, ma comunque non possono più essere venduti come nuovi. E i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare questa tipologia di regali, tra i quali spiccano i tech device rigenerati. Regali di Natale, la nuova ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non chiamateloriciclato, la, più etica e amica dell’ambiente, è quella di scegliere a un dono aricondizionato, o rigenerato. Termini che fino a poco tempo fa non avremmo mai associato a uno smartphone o a unma che oggi si stanno facendo strada, complice una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla durata della vita dei prodotti tecnologici. Di cosa si tratta? Sono prodotti a marchio originale che possono essere stati restituiti da chi li ha acquistati o magari erano da esposizione, ma comunque non possono più essere venduti come nuovi. E i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare questa tipologia di regali, tra i quali spiccano i tech device rigenerati. Regali di, la...

Advertising

TikTok_it : Un fantastico regalo di Natale! @mengonimarco LIVE su TikTok il 25 dicembre ?? Non perdere #mengonixmaspecial ??… - LiveNationIT : Manca sempre meno a Natale e si sa, i concerti sono sempre il regalo migliore! ?? Se i tuoi biglietti per… - CB_Ignoranza : Le ultime 6 partite di Bernardeschi: Vs Cagliari: Gol Vs Bologna: Assist Vs Venezia: - Vs Malmö: Assist Vs Gen… - Ale6altrove : Il più bel #regalo di #Natale si fa con il cuore ???? Regala un’adozione a distanza e salverai un #animale ??? ?… - SecolodItalia1 : Regalo di Natale, la nuova tendenza punta su tablet e telefonini rigorosamente ricondizionati… -

Ultime Notizie dalla rete : Regalo Natale Salvate il soldato Cenone...soprattutto dai bambini. Regole per fare quel che non si dovrebbe Tenere lontano il non vaccinato dal Cenone e Pranzone è fargli il regalo di Natale, anche se, come è probabile, il non vaccinato non capirà. E i bambini non vaccinati? Una grande e dominante ...

Natale, Coldiretti Cuneo: vola il fatturato alimentare "La prospettiva di un Natale più prudente favorisce una tendenza a programmare le feste in casa ed il cibo è sicuramente il regalo che va per la maggiore " commenta Roberto Moncalvo Delegato ...

Un regalo di Natale al giorno: -6 Il Post Sampdoria: blitz all'Olimpico, D'Aversa ci crede: "Battere Mou sarebbe un sogno" Genova Il Regalo di Natale. D'Aversa non è uno spaccone ma dopo il pari - beffa contro il Venezia l'ha detto testuale: Andiamo all'Olimpico a prenderci il regalo di Natale che non abbiamo colto staser ...

Annalisa lascia senza fiato, gli slip dove sono? “Non ho resistito” Annalisa si mostra completamente senza veli e fa perdere la testa a tutti, più seducente e bella che mai ha infiamma il web, è davvero uno schianto.

Tenere lontano il non vaccinato dal Cenone e Pranzone è fargli ildi, anche se, come è probabile, il non vaccinato non capirà. E i bambini non vaccinati? Una grande e dominante ..."La prospettiva di unpiù prudente favorisce una tendenza a programmare le feste in casa ed il cibo è sicuramente ilche va per la maggiore " commenta Roberto Moncalvo Delegato ...Genova Il Regalo di Natale. D'Aversa non è uno spaccone ma dopo il pari - beffa contro il Venezia l'ha detto testuale: Andiamo all'Olimpico a prenderci il regalo di Natale che non abbiamo colto staser ...Annalisa si mostra completamente senza veli e fa perdere la testa a tutti, più seducente e bella che mai ha infiamma il web, è davvero uno schianto.