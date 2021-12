Regali di Natale, la tendenza è il dono ‘ricondizionato’ (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non chiamatelo regalo riciclato, la nuova tendenza, più etica e amica dell’ambiente, è quella di scegliere un dono ricondizionato, o rigenerato. Termini che fino a poco tempo fa non avremmo mai associato a uno smartphone o a un tablet ma che oggi si stanno facendo strada, complice una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla durata della vita dei prodotti tecnologici. Di cosa si tratta? Sono prodotti a marchio originale che possono essere stati restituiti da chi li ha acquistati o magari erano da esposizione, ma comunque non possono più essere venduti come nuovi. E i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare questa tipologia di Regali, tra i quali spiccano i tech device rigenerati. Secondo un recente sondaggio di Wakefield Research riportato da Chain Store Age, il 62% degli intervistati sta valutando l’acquisto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non chiamatelo regalo riciclato, la nuova, più etica e amica dell’ambiente, è quella di scegliere unricondizionato, o rigenerato. Termini che fino a poco tempo fa non avremmo mai associato a uno smartphone o a un tablet ma che oggi si stanno facendo strada, complice una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla durata della vita dei prodotti tecnologici. Di cosa si tratta? Sono prodotti a marchio originale che possono essere stati restituiti da chi li ha acquistati o magari erano da esposizione, ma comunque non possono più essere venduti come nuovi. E i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare questa tipologia di, tra i quali spiccano i tech device rigenerati. Secondo un recente sondaggio di Wakefield Research riportato da Chain Store Age, il 62% degli intervistati sta valutando l’acquisto di ...

