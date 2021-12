Regali di Natale, c’è la detrazione del 100%: come avvalersene (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Regali di Natale possono essere detratti al 100% sulla dichiarazione dei redditi: quali regole bisogna rispettare e quali sono i requisiti pacchi regalo (Pixabay)Secondo un’indagine Confesercenti con IPSOS sono ancora 26 milioni gli italiani che in questi giorni sono alla ricerca degli ultimi Regali per Natale, per una spesa prevista di 3,3 miliardi. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile scaricare nella dichiarazione dei redditi anche i doni natalizi, così come le spese sanitarie. Bisogna però rispettare dei limiti e delle regole ben precise. Tra i costi che possono essere detratti ci sono i Regali fatti dal datore di lavoro ai propri dipendenti o clienti. Dunque possono essere sottratti sicuramente i costi relativi alle partite Iva, che ci ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Idipossono essere detratti alsulla dichiarazione dei redditi: quali regole bisogna rispettare e quali sono i requisiti pacchi regalo (Pixabay)Secondo un’indagine Confesercenti con IPSOS sono ancora 26 milioni gli italiani che in questi giorni sono alla ricerca degli ultimiper, per una spesa prevista di 3,3 miliardi. Tuttavia, non tutti sanno che è possibile scaricare nella dichiarazione dei redditi anche i doni natalizi, cosìle spese sanitarie. Bisogna però rispettare dei limiti e delle regole ben precise. Tra i costi che possono essere detratti ci sono ifatti dal datore di lavoro ai propri dipendenti o clienti. Dunque possono essere sottratti sicuramente i costi relativi alle partite Iva, che ci ...

Advertising

Pontifex_it : Il Tempo di #Avvento serve a fermarsi e chiedersi come preparare il #Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi… - Inter : ?? | WRAPPING CHALLENGE Chi avrà impacchettato più regali di Natale? ?? Per scoprilo guardate la sfida ?? Ps. Nessun… - emergency_ong : #Roma Grazie ad #AlbaRohrwacher per aver scelto di acquistare i suoi regali nello #SpazioNatale di #EMERGENCY e per… - AndreaCortiAC : Regali di Natale, la tendenza è il dono 'ricondizionato' - amoreeguerra : Io & #family abbiamo fatto un patto un paio di anni fa che non ci scambiamo grandi #regali per #Natale, ma solo… -