Referendum Eutanasia e Cannabis, Draghi: “Governo non ha alcuna intenzione di costituirsi contro l’ammissibilità” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il Governo non si costituirà contro l’ammissibilità dei Referendum. Non ne ha alcuna intenzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno rispondendo d una domanda sui Referendum giustizia e Cannabis. “Il Governo avrebbe potuto in alcuni casi creare delle condizioni per cui la presentazione sarebbe slittata all’anno prossimo e non lo ha fatto“, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ilnon si costituiràdei. Non ne ha”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioalla conferenza stampa di fine anno rispondendo d una domanda suigiustizia e. “Ilavrebbe potuto in alcuni casi creare delle condizioni per cui la presentazione sarebbe slittata all’anno prossimo e non lo ha fatto“, ha concluso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

bendellavedova : A #PiergiorgioWelby, a 15 anni dalla sua morte, vanno i ricordi e i ringraziamenti di tutte e tutti noi. Per aver… - riccardomagi : Facci capire @GiuseppeConteIT voi non avete ancora deciso cosa pensate su tante cose tra cui la #cannabis e l'eutan… - marcocappato : L'obiettivo del relatore #PD sulla legge sul #finevita? fermare #eutanasia, #Referendum e ricorsi dei malati, restr… - tarabbo : Referendum Eutanasia e Cannabis, Draghi: “Governo non ha alcuna intenzione di costituirsi contro l’ammissibilità”… - TV7Benevento : Referendum: Draghi, 'governo non si costituirà contro ammissibilità su cannabis e eutanasia'... -