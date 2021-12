Referendum: Draghi, 'governo non si costituirà contro ammissibilità su cannabis e eutanasia' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il governo non si costituirà contro l'ammissibilità di questi Referendum", su giustizia, cannabis ed eutanasia. "Avrebbe potuto creare le condizioni perché la loro presentazione fosse slittata all'anno prossimo, non l'ha fatto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ilnon sil'di questi", su giustizia,ed. "Avrebbe potuto creare le condizioni perché la loro presentazione fosse slittata all'anno prossimo, non l'ha fatto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

