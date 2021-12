Reddito cittadinanza, giornalista acchiappa ‘furbetti’: “Ecco tutte le truffe” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il Reddito di cittadinanza è strutturalmente sbagliato, soprattutto in un Paese come il nostro. Impedire le truffe, realizzate da singoli ‘furbetti’ o da vere e proprie organizzazioni, a volte legate alla criminalità organizzata, è letteralmente impossibile”. Così all’AdnKronos Benedetta Frucci (collaboratrice de ‘Il Tempo’), che si è meritata la fama di ‘acchiappa furbetti’ del Rdc, e che sul suo sito, furbettidelReddito.it, diffonde numeri e casi relativi alle truffe, e non solo, connesse al sussidio. “Circa un anno fa – racconta Frucci all’AdnKronos – ho iniziato a rendermi conto, leggendo le cronache locali, che spesso si parlava di ‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza. Così ogni mattina, banalmente, ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ildiè strutturalmente sbagliato, soprattutto in un Paese come il nostro. Impedire le, realizzate da singolio da vere e proprie organizzazioni, a volte legate alla criminalità organizzata, è letteralmente impossibile”. Così all’AdnKronos Benedetta Frucci (collaboratrice de ‘Il Tempo’), che si è meritata la fama di ‘furbetti’ del Rdc, e che sul suo sito, furbettidel.it, diffonde numeri e casi relativi alle, e non solo, connesse al sussidio. “Circa un anno fa – racconta Frucci all’AdnKronos – ho iniziato a rendermi conto, leggendo le cronache locali, che spesso si parlava dideldi. Così ogni mattina, banalmente, ho ...

Advertising

ilfoglio_it : Mimmo Parisi è andato via, la propaganda dell'Anpal no. La surreale conferenza stampa del commissario scelto da Orl… - StefanoFeltri : Capito? Anni a rompere le scatole sui poveracci col reddito di cittadinanza e poi l'Agenzia delle entrate blocca fr… - matteosalvinimi : Interrogazione per il ministro Orlando: qual è il numero di cittadini stranieri che attualmente percepiscono il red… - camiziani : RT @iuvinale_n: E si. Il #superbonus110 è il reddito di cittadinanza delle #banche Tutti contenti. Ma chi paga? @GiuseppeConteIT - NaebotherPal : @PettirossoHood Quindi critica un sistema di sostegno come il reddito di cittadinanza ma esorta a utilizzare un sis… -