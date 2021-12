Raspadori | «Allo stadio ci saranno tanti miei amici | voglio fare bene»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giacomo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: le sue parole Giacomo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. PRE PARTITA – «ci, sia a tiper me che contro di me. Ci tengo a, a livello personale e di squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : Sassuolo-Bologna, Raspadori carico: 'Voglio fare bene, a livello personale e di squadra. Allo stadio ci saranno tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Raspadori Allo

... le sue parole Giacomo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. PRE PARTITA - "stadio ci saranno tanti miei amici, ...Il trio Berardi - Scamacca -sente di meritare una classifica piu' prestigiosa. ... Come Mourinho anche Allegri trova nuova linfa dai risultati del weekend: la Juve fatica ma vince, è...Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: le ultimissime novità di formazione in vista della 19^ giornata di Serie A. Dettagli e aggiornamenti live.FIRENZE (ITALPRESS) – E’la partita dei rimpianti quella che ha visto Fiorentina-Sassuolo dividersi la posta in palio ...