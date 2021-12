Quirinale, la corsa di B. non scalda il centrodestra: Meloni vuole Draghi e anche Salvini guarda altrove. Il Cav: “Non mi votano? Salta l’alleanza” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci saranno sorrisi di circostanza, battute e – Covid permettendo – anche abbracci. Ma difficilmente dal vertice di centrodestra di Villa Grande a Roma uscirà la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Anzi, saranno più i silenzi a pesare. Si conteranno i non detti. E si leggeranno le espressioni del viso. Perché il centrodestra sul Quirinale è spaccato, diviso, lacerato. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno in testa Berlusconi come vero candidato al Colle. Il primo un’idea precisa ancora non ce l’ha, ma non porrebbe veti su Mario Draghi. La seconda, invece, ha in testa proprio l’attuale premier. Ovvero colui che garantirebbe, dal Colle, le cancellerie europee e Bruxelles nel caso in cui toccasse a lei formare il governo dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci saranno sorrisi di circostanza, battute e – Covid permettendo –abbracci. Ma difficilmente dal vertice didi Villa Grande a Roma uscirà la candidatura di Silvio Berlusconi al. Anzi, saranno più i silenzi a pesare. Si conteranno i non detti. E si leggeranno le espressioni del viso. Perché ilsulè spaccato, diviso, lacerato. Matteoe Giorgianon hanno in testa Berlusconi come vero candidato al Colle. Il primo un’idea precisa ancora non ce l’ha, ma non porrebbe veti su Mario. La seconda, invece, ha in testa proprio l’attuale premier. Ovvero colui che garantirebbe, dal Colle, le cancellerie europee e Bruxelles nel caso in cui toccasse a lei formare il governo dopo le ...

