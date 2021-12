Quirinale | Draghi | Sono un nonno al servizio delle istituzioni | miei destini personali non contano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Fondamentale per l'azione di Governo è stato il sostegnoforze politiche, inonassolutamente niente. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro,un uomo o, se volete, unal", ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo a una domanda sul suo futuro immediato nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Quindi la responsabilità della decisione è interamente nelle maniforze politiche, quelle che hanno permesso a questo Governo di agire, non è nelle mani di individui. Sarebbe veramente un fare offesa all'Italia, che è molto di più di persone individuali". di ...

Certo,fa la prevista conferenza stampa di fine anno e Mattarella come di consueto invia gli ... nessuna intesa su cosa dire ma è un fatto che a poche settimane i due 'candidati' al...Ma quale sarà il destino di Mario? Il premier italiano non esclude niente per il suo futuro, quindi nemmeno il, visto che il suo governo ha già centrato molti degli obiettivi per cui ...Ovviamente la frase chiave, quella che rimarrà impressa e scolpita, è: "io non ho particolari aspettative, sono un nonno, un nonno al servizio dell’istituzioni". Nella conferenza stampa di fine anno M ...Per Mario Draghi ci sono le condizioni perché il lavoro del governo vada avanti "indipendentemente da chi ci sarà". Parole, quelle del premier, pronunciate nella conferenza stampa di fine anno, e rife ...