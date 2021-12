Quirinale | Draghi in campo | “Governo avanti a prescindere da chi c’è”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dribbla ma non troppo. Alla fine la domanda delle domande -quella sulla partita quirinalizia ormai giunta a un passo dal fischio di inizio – finisce per ‘cannibalizzare’ gran parte della tradizionale conferenza di fine anno. Con tanto di ‘siparietti’ con i cronisti, interessati soprattutto a sondare il futuro di Marioe l’ipotesi Colle. “Le domande sul mio futuro? Non è che non mi piacciono, è che non ho risposte. L’importante è vivere il presente. Questoha lavorato sul presente, senza chiedersi cosa c’è nel futuro”, risponde il presidente del Consiglio a uno dei tanti interrogativi sul tema. Ma alla fine apre più di uno spiraglio, ricordando che è un uomo, o ancor meglio un nonno, al servizio delle istituzioni. Se il 3 febbraio scorso rispose alla ‘chiamata’ di Sergio Mattarella a una delle sfide più ...