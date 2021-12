Quella finta normalità dell’uomo che abusa della donna. A Benevento una decisione medievale. La strada dei diritti è ancora lunga (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel nostro Paese il rispetto dei diritti pare non riuscire davvero a trovare casa e con – un andamento a passo di gambero – le faticose conquiste fatte vengono cancellate come nulla fosse da chi invece è chiamato a difenderle. Ho avuto la possibilità di interagire per ragioni televisive con Audrey, la donna alla quale un’altra donna ha destinato nel suo ruolo di pubblico ministero, parole violente che hanno fatto da amplificatore alla violenza che le è stata inflitta da suo marito. Mi riferisco alla “sentenza di Benevento” in cui, acclarati i fatti: sesso non consenziente (stupro) e coltello alla gola con la minaccia di far diventare la madre dei suoi figli l’ennesimo caso di femminicidio, la pm ha pensato bene di archiviare il caso in quanto la dinamica di coppia è perfettamente riconducibile alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel nostro Paese il rispetto deipare non riuscire davvero a trovare casa e con – un andamento a passo di gambero – le faticose conquiste fatte vengono cancellate come nulla fosse da chi invece è chiamato a difenderle. Ho avuto la possibilità di interagire per ragioni televisive con Audrey, laalla quale un’altraha destinato nel suo ruolo di pubblico ministero, parole violente che hanno fatto da amplificatore alla violenza che le è stata inflitta da suo marito. Mi riferisco alla “sentenza di” in cui, acclarati i fatti: sesso non consenziente (stupro) e coltello alla gola con la minaccia di far diventare la madre dei suoi figli l’ennesimo caso di femminicidio, la pm ha pensato bene di archiviare il caso in quanto la dinamica di coppia è perfettamente riconducibile alla ...

