Quarta dose, i virologi: "Solo con nuovi vaccini. Richiamo ogni tre mesi è troppo"

Il professor Arnaldo Caruso, presidente della Siv - Isv: "Necessario aggiornare i sieri prima che le nuove varianti siano incontrollabili" di ALESSANDRO BELARDETTI

LaStampa : Vaccino Covid, l'ipotesi della quarta dose, gli esperti: 'Sì per i fragili, ma prematuro per tutti' - MediasetTgcom24 : Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose… - VittorioSgarbi : #covid19 E' una guerra lunga e dall'esito imprevedibile. Israele apre alla quarta dose. - marcomorini72 : RT @luigivanti: 'Che Israele faccia la quarta dose e' preoccupante'. E poi:'Ho visto colleghi fare la terza dose un mese fa ed ora si sono… - alex_antony17 : RT @luigivanti: 'Che Israele faccia la quarta dose e' preoccupante'. E poi:'Ho visto colleghi fare la terza dose un mese fa ed ora si sono… -