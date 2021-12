Quarta dose, Bassetti: “Aspettiamo, ma vaccino ogni 6 mesi possibile” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una Quarta dose di vaccino anti covid per fermare il contagio? “Israele è un laboratorio a cielo aperto, partiranno con le quarte dosi dopo che a luglio erano iniziate le terze dosi e si inizierà con gli over 60 e gli operatori sanitari. Ma lo faranno da gennaio, quindi a 6 mesi. Se Israele ha preso questa decisione c’è una strategia ragionata, ma vediamo. Per ora sono quarte dosi solo per una specifica fascia di popolazione. Io personalmente, se sarà che ci dovremo vaccinarci ogni 6 mesi, non ci trovo nulla di male se questo ci permette di vivere più tranquillamente come accade oggi”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando la scelta di Israele di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unadianti covid per fermare il contagio? “Israele è un laboratorio a cielo aperto, partiranno con le quarte dosi dopo che a luglio erano iniziate le terze dosi e si inizierà con gli over 60 e gli operatori sanitari. Ma lo faranno da gennaio, quindi a 6. Se Israele ha preso questa decisione c’è una strategia ragionata, ma vediamo. Per ora sono quarte dosi solo per una specifica fascia di popolazione. Io personalmente, se sarà che ci dovremo vaccinarci, non ci trovo nulla di male se questo ci permette di vivere più tranquillamente come accade oggi”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commentando la scelta di Israele di ...

