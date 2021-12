PSG | Rafinha vicino al ritorno in Spagna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il centrocampista del Paris Saint Germainpotrebbe tornare ina gennaio: l’ex Interalla Real SociedadAlcantara pronto a lasciare il PSG nel mercato di gennaio. Il centrocampista ex Inter e Barcellona, con ogni probabilità tornerà in. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, la Real Sociedad sarebbe vicina a prendere il centrocampista e rinforzarsi così con un ottimo colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoverso l'addio alper tornare in Spagna: come riferisce la stampa francese, la Real Sociedad è al lavoro per chiudere un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.Il campione delnon parteciperà alla trasferta a Lorient di mercoledì perché squalificato, così ... Sergio Ramos , Juan Bernat, Sergio Rico, Ander Herrera, Achraf Hakimi ,, Keylor Navas, ...ASCOLTA Il centrocampista del Paris Saint Germain Rafinha potrebbe tornare in Spagna a gennaio: l’ex Inter vicino alla Real Sociedad Rafinha Alcantara pronto a lasciare il PSG nel mercato di gennaio.Il campione francese ha festeggiato i suoi 23 anni in grande stile: alla festa c'erano tantissimi compagni di squadra che l'hanno sorpreso con un dono inaspettato ...