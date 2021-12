Psg, Kehrer e Dina-Ebimbe positivi al Covid: Paredes in isolamento precauzionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Psg ha comunicato due casi di positività al Covid-19 di due giocatori: si tratta di Thilo Kehrer e di Eric Junior Dina-Ebimbe, con Leandro Paredes che per avere avuto dei contatti con loro è stato posto in isolamento precauzionale. Il tutto a pochissime ore dal calcio d’inizio del match di Ligue 1 contro il Lorient. La partita, nel pieno rispetto del protocollo francese per il calcio professionistico, si giocherà regolarmente. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Psg ha comunicato due casi dità al-19 di due giocatori: si tratta di Thiloe di Eric Junior, con Leandroche per avere avuto dei contatti con loro è stato posto in. Il tutto a pochissime ore dal calcio d’inizio del match di Ligue 1 contro il Lorient. La partita, nel pieno rispetto del protocollo francese per il calcio professionistico, si giocherà regolarmente. SportFace.

